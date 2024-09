Palermo, tentato furto in un bar ma in una gelateria è stata portata via la cassa

Un tentato furto in un bar in via Ernesto Basile a Palermo. Due giovani arrivati a bordo di una Fiat Panda hanno cercato di forzare la saracinesca del bar Sturia coffee food e drink. Non appena è scattato l’allarme i due dopo aver danneggiato l’ingresso sono fuggiti abbandonando l'auto che è risultata rubata.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del titolare e hanno passato al setaccio l’auto per cercare tracce utili per risalire agli autori del tentato furto. Un altro furto invece è stato messo a segno in una gelateria in via Roma. In questo caso i ladri sono riusciti ad entrare dentro e portare via il registratore di cassa.