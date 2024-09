Ha 75 anni Salvatore Ferrante, lo scalatore precipitato da Monte Pellegrino

È stato salvato grazie all’esperienza e alla competenza dei rocciatori del Soccorso alpino e speleologico siciliano ma, nonostante l’intervento eseguito in tempi rapidissimi, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia di Palermo. È stato operato alla testa, per i medici le prossime ore potrebbero essere decisive per lo scalatore che ieri mattina è precipitato mentre stava tentando di arrampicarsi lungo la parete di Valdesi di Monte Pellegrino. L’anziano climber - Salvatore Ferrante di 75 anni - avrebbe mollato la presa sbattendo violentemente sul terreno da un’altezza di circa 15 metri. Le cause della rovinosa caduta sono ancora da accertare anche perché l’uomo aveva a disposizione tutta l’attrezzatura adatta per salire in solitaria, a partire dalla corda di sicurezza, un monotiro di 25 metri che viene utilizzata quando si compie l’uscita senza l’aiuto di un compagno.

A lanciare l'allarme sono stati altri climbers che scalavano nella zona, lato Mondello, i quali dopo avere sentito il tonfo del compagno e le sue grida di aiuto hanno chiamato direttamente al numero unico di emergenza che ha avvisato il soccorso alpino per dare il via all’operazione di recupero. Per una fortunata coincidenza, le squadre si trovavano già nelle vicinanze perché erano impegnate ad addestrarsi nella vicina Valle del porco, sul versante ovest di Monte Pellegrino, dove spesso vengono simulati infortuni in montagna - l’ultimo quello con protagonista un runner che si sarebbe procurato varie fratture - in maniera da prepararsi a intervenire in ambienti difficili e particolarmente impervi.