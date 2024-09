Ast, ritardi e corse saltate in Sicilia: flop delle tratte private. E l'azienda fa dietrofront

Servizi di trasporto dell’Ast affidati dall’oggi al domani ai privati non sono coperti e centinaia di persone, tra cui molti studenti, sono rimaste alle fermate per poi tornare a casa. Collegamenti, oggi, sono saltati o hanno subito ritardi tra l’altro a Marineo, Palazzo Adriano, Prizzi, Corleone, Chiusa Sclafani, Nicolosi. Centinaia di ragazzi che attendevano il bus per andare a Palermo e recarsi a scuola sono dovuti rientrare a casa o sono arrivati in ritardo.

Negli ultimi giorni il dipartimento regionale ai Trasporti aveva firmato i decreti per assegnare alle ditte di trasporto private una trentina di tratte e agli autisti dell’Ast era stato comunicato di non svolgere più il servizio. Ma evidentemente le ditte private cui è stato affidato il servizio per un mese non erano pronte e non avevano i bus sufficienti.

Sul profilo Fb «I disservizi dell’Ast» un utente scrive: «La gente è in attesa da prima delle 7 a Nicolosi per il bus di Catania, arrivano due bus Ast e gli autisti vanno al bar dicendo che bus per Catania non c'è n'è» perché i bus che erano arrivati dovevano servire solo per il servizio scolastico. Se non fosse stato per l’interessamento dell’autista, che ha coperto la corsa Nicolosi-Catania, nonostante avesse ricevuto ordine di stazionare a Nicolosi in attesa del servizio scolastico, la gente sarebbe rimasta qui».