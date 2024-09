Palermo, ritrovata e soccorsa la donna francese dispersa in mare a Capo Gallo

È stata trovata viva la signora francese dispersa in mare a Capo Gallo, riserva nel territorio di Palermo. I vigili del fuoco comunicano infatti che si sono concluse con esito positivo le ricerche iniziate nel pomeriggio di oggi (17 settembre), intorno alle 18. La donna infatti è stata ritrovata dal personale dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto sugli scogli di Capo Gallo. Dopo avere perso l'orientamento e nuotato per diverse ore è riuscita a fermarsi sugli scogli di Capo Gallo, dove è stata recuperata dai soccorritori. Adesso è stata affidata alle cure del personale del 118 presente sul posto.

La signora, di 66 anni, era assieme a un gruppo costituito da 6 persone e stava effettuando snorkeling (l'osservazione dei pesci e dei fondali nuotando in superficie) nel tratto della riserva in prossimità dell'hotel La Torre. Quando il gruppo è uscito dall'acqua, si è reso conto della mancanza della donna, lanciando l'allarme. Subito sono cominciate le ricerche che si sono concluse positivamente in serata.