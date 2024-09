Palermo, donna francese dispersa in mare: stava effettuando snorkeling nella riserva di Capo Gallo

Una donna francese di 66 anni dispersa in mare, a Palermo. Sono in corso dalle 18 di questo pomeriggio (17 settembre), fanno sapere i vigili del fuoco, le ricerche in mare nell'area della riserva di Capo Gallo di un donna francese di 66 anni. La donna con un gruppo costituito da 6 persone stava effettuando snorkeling (l'osservazione dei pesci e dei fondali nuotando in superficie) nel tratto della riserva in prossimità del hotel La Torre. Quando il gruppo è uscito dall'acqua si è reso conto della mancanza della donna, lanciando l'allarme.

Le operazioni di ricerca coordinate dalla Capitaneria di porto vedono impegnati i sommozzatori e il personale nautico dei vigili del fuoco di Palermo. Sul posto è stato predisposto dal personale del comando degli stessi vigili del fuoco e un posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Le ricerche andranno avanti anche nelle prossime ore.