Scontro auto-scooter a Palermo, traffico paralizzato in via Roma

Scontro auto-scooter, a Palermo, in via Roma. L’incidente stradale è avvenuto, intorno alle 12.30, all’angolo con via Bar all’Olivella, lungo la carreggiata in direzione di piazza Sturzo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito. Pesanti le ripercussioni per il traffico che ha subito rallentamenti. La polizia municipale, intervenuta poco dopo per i rilievi, ha provveduto a fermare le auto per farle passare nella carreggiata libera e a senso unico alternato.