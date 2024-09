Volo Palermo-Lampedusa: c'è un guasto, la Dat imbarca la metà dei passeggeri

Disavventura per i passeggeri del volo DX1807, operato dalla Dat, la compagnia danese che gestisce la tratta da Palermo per Lampedusa. Giunti all’aeroporto Falcone-Borsellino per sottoporsi ai controlli e dirigersi verso l’imbarco in vista della partenza delle 17.30, i passeggeri si sono sentiti dire dalle hostess qualcosa che li ha sorpresi e amareggiati: «L’aereo è pieno. La metà di voi non può salire».

«Ci è stata data una rapida comunicazione in inglese per informarci che avrebbero dovuto effettuare dei controlli a causa di un guasto segnalato da una spia - ha detto una passeggera giunta dall’Emilia Romagna -. Motivo per cui, per questioni di peso, la metà dei passeggeri era stata invitata a rinunciare al volo. Una hostess ha iniziato a fare i nomi dei passeggeri invitati a rinunciare».

Giacomo Sferlazzo, portavoce del movimento Pelagie mediterranee, ha raccontato la sua esperienza in aeroporto: «Sarei dovuto partire alle 20 ma il mio volo è decollato dopo le 23 per un problema tecnico».