Open Arms, dallo stop allo sbarco al processo. Le tappe della vicenda

Sei anni di reclusione: questa la richiesta dell’accusa a due anni esatti dall’inizio del processo nei confronti di Matteo Salvini, accusato di aver negato illegittimamente, ad agosto del 2019 alla nave della ong spagnola Open Arms di far sbarcare nel porto di Lampedusa 147 profughi soccorsi in mare. Accuse non nuove per Salvini, già imputato a Catania per una vicenda analoga (il caso Gregoretti) che si era però conclusa con un non luogo a procedere.

La nave della Opem Arms rimase 20 giorni ferma davanti a Lampedusa. Furono i magistrati di Agrigento, in seguito a un’ispezione a bordo dell’allora Procuratore Luigi Patronaggio, a ordinare lo sbarco d’urgenza dei profughi stremati dal caldo e dalla traversata in mare. Il fascicolo venne trasmesso alla procura di Palermo, ufficio inquirente del capoluogo in cui ha sede il tribunale dei Ministri, competente in quanto si ipotizzarono responsabilità penali dell’allora titolare del Viminale Salvini.