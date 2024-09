Un albero è caduto sulla provinciale 57 che da Palermo porta a San Martino delle Scale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la strada consentendo di nuovo il transito in entrambe le direzioni. Non è la prima volta, dopo le piogge, che in quella strada si verificano dissesti nel costone e caduta di alberi. A segnalare il fatto anche il Comitato cittadino di San Martino delle Scale (foto in alto).