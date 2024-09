Bagheria, i fuochi d'artificio illegali incendiano contrada Monaco

Ieri sera, intorno alle 21.30, un nuovo incendio ha interessato la zona di contrada Monaco, nei pressi di via Maggiore Toselli, a Bagheria, una zona adiacente all'area spesso utilizzata per lo smaltimento abusivo di rifiuti.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su un'area di vegetazione incolta. Dalle testimonianze video e dalle prime verifiche di chi è intervenuto sul posto, è emerso che l'incendio è stato causato da giochi pirotecnici illegali lanciati da ignoti in via Peppino Impastato.

Pronto l'intervento delle forze dell'ordine e dei volontari, grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini. Sul posto sono intervenuti: i Carabinieri, l'assessore alla Protezione Civile Emanuele Tornatore, l'assessore al Decoro urbano Francesco Gurrado ed il consigliere comunale Domenico Barone, e, poco dopo, i vigili del fuoco, allertati sia dall'amministrazione comunale che dai cittadini.

Fortunatamente limitati i danni, anche se resta forte la preoccupazione dei residenti. Non si registrano danni a persone o cose, se non il danneggiamento della vegetazione e il disagio provocato dalle esalazioni. Tuttavia, l'episodio desta grande preoccupazione per la recrudescenza di questi atti di inciviltà che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e l'ambiente.