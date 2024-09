Baby rapinatori incubo delle coppie a Palermo

Le baby gang scatenate tengono in ostaggio il centro storico di Palermo, mentre il parcheggio comunale in piazza Giulio Cesare, dove si trovano gli uffici elettorali, viene gestito abusivamente da un uomo che si fa pagare venti euro dai turisti per «custodire» il mezzo. Le strade della città vecchia sono fuori controllo e negli ultimi quattro giorni sono stati tre gli episodi di furti e rapine, anche a mano armata e in pieno giorno, che hanno colpito principalmente turisti e visitatori, ma che non hanno risparmiato gli operatori della movida.

Prese di mira soprattutto le coppie, circondate da gruppi di giovanissimi che con minacce e spintoni si fanno consegnare telefonini e portafogli, come accaduto in via delle Case Nuove, strada che collega l'antico mercato di Ballarò e la via Maqueda, dove due turisti italiani sono diventati prede di alcuni giovanissimi di origine straniera che li hanno avvicinati e si sono fatti consegnare cellulari e denaro. I residenti protestano: «Ormai è diventato un inferno».