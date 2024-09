È morta a Palermo Maria Mattarella, nipote del capo dello Stato

È morta oggi a Palermo Maria Mattarella, 62 anni, avvocato, segretario generale della Regione Siciliana, figlia dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, e nipote del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lascia due figli, Giovanni e Piersanti. Lottava da tempo contro una malattia incurabile. Era sposata con Alessandro Argiroffi, docente universitario di Filosofia del Diritto, morto prematuramente nel 2015.

Ex capo legislativo della Regione, era stata battezzata dallo zio Sergio. Il capo dello Stato è da ieri a Palermo. Quando venne ucciso il padre, Piersanti Mattarella, Maria aveva 18 anni e si trovava sul sedile posteriore dell’auto crivellata di colpi. Da sempre molto legata all'attuale presidente della Repubblica, gli amici la ricordano per il carattere determinato e insieme dolce, per la finezza d'animo, per la serenità di fondo, nonostante le dure prove che la vita le aveva riservato. Una serenità che le proveniva anche da una fede solida e profonda.