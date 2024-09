Incendiata a Villabate la palestra di una scuola chiusa da anni

Un incendio è scoppiato nella palestra della scuola Pietro Palumbo a Villabate, chiusa da anni. Dentro erano conservati banchi e suppellettili della scuola Don Milani chiusa da tempo non utilizzati. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri insieme al presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Barbera, gli assessori Vincenzo Napoli e Rosamaria Salamanca e il vice sindaco Gaspare Centorbi.

L’incendio è stato domato ma una squadra dei vigili del fuoco, rimasta per qualche ora per evitare che focolai potessero riaccendersi.

«Condanno con forza questo gesto che provoca ancora danni alla cosa pubblica nel nostro territorio. Per quel plesso c’è un progetto per potere eseguire dei lavori di ristrutturazione e poterlo riaprire - dice il sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara - Su questi episodi che purtroppo di ripetono con certa frequenza sto organizzando un incontro aperto alla cittadinanza per riflettere e cercare insieme soluzioni per contrastare questi atti vandalici che tanta preoccupazione provocano alla collettività».