Bayesian, spunta un altro video. Un marinaio: «Siamo stati sbalzati fuori»

Spunta un nuovo video - mostrato nella trasmissione tv Quarta Repubblica - registrato con un telefonino subito dopo l'affondamento del Bayesian lo scorso 19 agosto. A parlare sono due componenti dell'equipaggio sopravvissuti mentre si trovano sulla banchina del porto di Porticello. Ancora sotto shock, commentano quanto accaduto: l'audio, per la verità, non è molto chiaro ma uno dei due stava spiegando alla giovane hostess di bordo, anche lei scampata alla morte, come avrebbe fatto a salvarsi.

«Eravamo lì, per uscire fuori ho forzato una porta scorrevole», sarebbe la ricostruzione del marinaio. Gli fa eco un collega seduto a terra e avvolto dalla mantellina termica: «Siamo stati sbalzati fuori», quasi a testimoniare che la tempesta li avrebbe sorpresi non riuscendo ad aiutare tutti i passeggeri ad uscire dallo scafo. Alla fine i morti sono stati sette, tra questi il magnate inglese Mike Lynch, che aveva organizzato il viaggio, e la figlia diciottenne Hannah.