Palermo, pusher arrestato alla Vucciria: aveva 100 grammi di hashish e 18 dosi già pronte

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato, alla Vucciria, un uomo trovato in possesso di 100 grammi di hashish, l'equivalente di un panetto e 18 dosi già pronte per lo spaccio, due pasticche di ecstasy, un bilancino di precisione, un coltello a scatto e una lama.

I baschi verdi del gruppo pronto impiego, durante un controllo serale nel mercato, avevano notato una persona che proponeva ai passanti, molti dei quali giovanissimi, l’acquisto di droga. I finanzieri hanno quindi bloccato l'uomo che mentre stava tentando di fuggire: addosso aveva 13 bustine hashish suddivise in bustine, due pasticche di ecstasy e un coltello a scatto.

Da qui era scattata la perquisizione in casa con l'ausilio delle unità cinofile ed è stato il pastore tedesco Loren a trovare il panetto e altre 5 dosi di hashish. Sequestrati anche un bilancino di precisione per pesare la sostanza stupefacente e una lama, affilata e appuntita, con del nastro isolante a una delle estremità per consentire di essere impugnata. Il gip ha convalidato l’arresto.