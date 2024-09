Palermo, chiuso un locale di via Calderai: somministrava cibo e bevande senza autorizzazione

Lo scorso fine settimana gli agenti della polizia municipale di Palerno, nel corso dei controlli nei luoghi della movida, in particolare nel centro torico, hanno apposto i sigilli a un locale in via Calderai/Maqueda perché privo di insegna e dei requisiti previsti dalle normative fiscali e amministrative. Hanno anche sequestrato tutte le bevande alcoliche e analcoliche di un altro esercizio, in via Cavour, che non rispettava le prescrizioni dettate dal regolamento comunale sulla movida. Altri gravi illeciti sono stati rilevati dal Nopa in via Mazzini e in via Gaetano La Loggia. Elevate multe per quasi 20 mila euro.

Nel locale di via Calderai, al momento del sopralluogo, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita al banco veniva esercitata senza la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la Scia sanitaria e la partita Iva. Sequestrate le attrezzature. Al titolare sanzioni per più di 8 mila euro. Nel market in via Cavour, invece, sebbene vietato dal regolamento comunale movida, il titolare effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori in vetro e in lattina oltre le 22, a numerosi avventori, tutti identificati. In questo caso i vigili urbani hanno proceduto a sequestrare più di 3.500 bevande e comminato al proprietario sanzioni per più di mille euro. Successivamente, con ordinanza del Suap (Sportello unico attività produttive), sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura di 5 giorni del locale.