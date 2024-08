Palermo, venditori abusivi in spiaggia a Mondello con due frigoriferi e un congelatore: interviene la polizia municipale

In spiaggia a Mondello ci sono i venditori di teli da mare, materassini e salvagenti, collanine, borse e orologi. Se arriva improvvisamente una gran voglia di pannocchie o ciambelle ci sono anche quelle. Stessa cosa per chi, accaldato, desidera bottiglie d’acqua o di birra rigorosamente fresca. Ma a proposito di bevande, succede che alcuni decidono di convertire la loro attività ambulante in una vendita al dettaglio vera e propria e posizionano sulla battigia due frigoriferi e un congelatore per tenere al fresco le bibite da vendere agli avventori della spiaggia. Tutto in maniera rigorosamente abusiva. Un episodio simile era stato denunciato circa un mese fa dal Giornale di Sicilia a Romagnolo. Questa volta è accaduto tra Valdesi e l’ex Charleston. La spiaggia è diventata un piccolo bar senza la parvenza di nessuna autorizzazione.

A riportare l’ordine e a sgomberare la spiaggia sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che, davanti ai bagnanti increduli e sbigottiti, hanno sequestrato e portato via gli elettrodomestici fatiscenti. Un’attività illegale svolta sotto gli occhi di tutti, nella spiaggia più frequentata e nel periodo dell’anno più caldo.