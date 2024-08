Uno straniero perde la vita in via Lincoln a Palermo, le cause ancora da accertare IL VIDEO

Una rissa, un regolamento di conti, un'aggressione, un malore, non si sa ancora quale sia la motivazione che ha fatto precipitare in via Lincoln, di fronte ai portici, polizia e ambulanze. I vicini di casa hanno sentito urlare e piangere più persone ed è scattata la segnalazione. In strada, all'altezza del numero civico 90, c'è un corpo coperto. Una persona ha persona ha perso la vita. Non si conosce ancora l'identità della vittima. Le indagini della polizia sono in corso. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona.