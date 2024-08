Il naufragio del Bayesian, i medici legali ricevuti dal pm per l'incarico di eseguire l'autopsia

Nel pomeriggio i medici dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo (nella foto) saranno in Procura a Termini Imerese per ricevere l’incarico di eseguire le autopsie sui corpi di due delle sette vittime del naufragio del veliero Bayesian, colato a picco il 19 agosto davanti alle coste palermitane durante una tempesta. Gli accertamenti autoptici, che si svolgeranno sabato, verranno preceduti da una tac. Per l’incidente sono indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, l’ufficiale di macchina e il marinaio che era in turno in plancia. Tutto l’equipaggio negli ultimi due giorni ha lasciato l’Italia.