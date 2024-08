Frane e smottamenti nella zona di San Martino della Scale, intervento dei vigili del fuoco

Frane e smottamenti nella zona tra San Martino delle Scale e Boccadifalco. In questi giorni dopo la pioggia i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della strada dove si sono registrati distacchi di roccia dai costoni rocciosi. L’ultimo intervento questa mattina nella zona del Torrente di Inverno.

Nei giorni scorsi nella zona di via via Ruffo di Calabria. Anche qui si è registrato uno smottamento di terreno che ha invaso la carreggiata. Nella strada di San Martino tra l’altro i residenti segnalano la presenza, soprattutto la sera, di diversi bovini che transitano in strada. Diversi sono stati gli incendi che si sono verificati in questi giorni.