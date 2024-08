Pioggia, blackout e allagamenti: tempesta e disagi a Palermo e in provincia

Pioggia, tuoni e fulmini, a Palermo, investita da un temporale di tipo tropicale. Dopo mesi di siccità e di caldo torrido, un acquazzone si è abbattuto sul capoluogo siciliano creando qualche disagio. Si sono verificati soliti allagamenti nella frazione balneare di Mondello, dove le strade si sono trasformate in piccoli torrenti.

Fortissima l'elettricità nell'aria e impressionanti i fulmini che si sono abbattuti in città, come dimostra la foto scattata da Vincenzo Carbonaro in cui si vedono le saette che scendono sulla zona della cattedrale.

Un breve blackout si è verificato anche all’aeroporto Falcone-Borsellino per pochi minuti, dalle 16.23 alle 16.29. La situazione è poi tornata alla normalità: nessun disagio, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione allo scalo siciliano.

Qualche difficoltà anche a Bagheria dove è intervenuto il Coc, il centro operativo comunale, con il supporto delle associazioni per presidiare i tombini allagati in via De Spuches, corso Baldassarre Scaduto e il sottopasso di viale Bagnera. Tombini saltati e allagamenti anche sulla strada statale 113 nella zona tra Ficarazzi e Villabate.