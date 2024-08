Palermo, è caccia al padrone del pitbull che ha azzannato un ragazzo al Forum

Non è un cane randagio, ma appartiene ad una famiglia che non si fa avanti ma che le forze dell'ordine stanno cercando tra Brancaccio e lo Sperone, a Palermo. Ne sono certi i medici veterinari del canile municipale che hanno visitato il cane, che ha azzannato il sedicenne nel parcheggio del centro commerciale Forum, portato in struttura dopo la cattura. Si fa avvicinare e ha comportamenti propri di chi è abituato ad avere gente accanto.

Cosa gli sia scattato l'altra sera, davanti a quel ragazzo è ancora da appurare ma certo è che non verrà reimmesso nel territorio. Lo conferma l'assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, che alla luce di quanto è accaduto, fa sapere che si attiverà con monitoraggi continui sui microchip che ciascun cane deve avere per legge, perché il proprietario di un animale è e deve essere il responsabile delle azioni del proprio cane.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro commerciale e delle vie, fuori dal parcheggio dell'area privata, mostrano i momenti in cui il cane è entrato nell'area di pertinenza del centro commerciale ma «la polizia municipale ha motivo di ritenere che il pitbull, - commenta Ferrandelli - sebbene vagante e non microchippato, sia in realtà un cane padronale non vigilato, di quelli che lasciano le villette senza guinzaglio e senza la presenza del proprietario e poi tornano a casa. Non si fa così - continua l'assessore -, il cane non può circolare da solo. Stiamo pensando che potrebbe trattarsi anche di un cane che è stato abbandonato in strada».