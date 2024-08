Palermo, decine e decine di punti di sutura per ricucire le braccia del ragazzo azzannato dal pitbull

Per proteggersi il volto, infatti, il sedicenne, ha portato in alto le braccia mentre era disteso a terra e l'ira del cane si è sfogata proprio su quelle. L’aggressione ha provocato altre ferite sul resto del corpo ma gli arti superiori sono stati quelli più danneggiati. Ricucite le braccia, il giovane è stato dimesso e trascorrerà a casa la sua degenza. Dovrà tornare in ospedale tra due settimane e i medici verificheranno se avrà riconquistato la capacità di movimento.

Non sarà una degenza breve e semplice quella del ragazzo azzannato a Palermo dal pitbull nel parcheggio del centro commerciale Forum, a Brancaccio, ma lui è forte e ha tutta la voglia di tornare presto a vivere la bellezza dei suoi sedici anni. Dopo la feroce aggressione, il ragazzo ha riportato gravi ferite su tutto il corpo e alle braccia, soprattutto, dove i medici sono intervenuti con decine e decine di punti di sutura, così tanti che non hanno voluto nemmeno dire ai genitori quanti.

Ora ha solo bisogno di riposo e di tempo per rimettersi in forze. Circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, che non lo lasciano solo nemmeno un momento, sta riacquistando il sorriso e lui stesso comprende che le conseguenze sarebbero potute essere persino più drammatiche. «È stato forte ed è riuscito a coprirsi bene durante l’aggressione - dicono i medici, che lo hanno rimesso in piedi, ai familiari del ragazzo -. Ha saputo resistere ai morsi del cane e se le cose non sono andate per il verso sbagliato è solo merito suo».

Ora si spera che tutto fili lisci e non ci siano complicazioni perché il ragazzo deve tornare presto ai suoi impegni, la scuola in primis, che tra meno di un mese ricomincerà per tutti. «Non riesco a prendere sonno facilmente - racconta il ragazzo - perché appena chiudo gli occhi rivedo quel cane addosso a me e rivivo quella paura. Forse è ancora troppo presto per dimenticare. Ma sono sicuro che passerà anche questo. Alla fine sono stato fortunato, poteva andare peggio e al mio posto, qualcuno con una stazza più piccola, avrebbe rischiato di morire».