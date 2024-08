Palermo, sono fuori pericolo i due feriti dell'incidente di via Roma: i vigili passano al setaccio le telecamere

Non sono in pericolo di vita, ma per i medici devono restare sotto osservazione i due feriti dell'incidente di ieri sera (22 agosto) in via Roma, a Palermo. Intorno alle 22 un uomo di 38 anni è stato investito da uno scooter all’altezza delle Poste centrali mentre attraversava sulle strisce pedonali. In sella alla moto, un Sym, c’era un trentaquattrenne. Lo scontro è stato violentissimo per entrambi: i due sono stati trasportati al pronto soccorso del Civico il primo e al Policlinico il secondo. Sul posto è intervenuta subito la polizia, che ha prestato i primi soccorsi e allertato i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, giunta poco dopo sul luogo dell’incidente.

I testimoni oculari hanno parlato di scene da horror: i due ragazzi sono finiti a terra e hanno perso molto sangue, che ha tinto di rosso le strisce pedonali. Alcuni passanti hanno portato sul marciapiede i due feriti, togliendoli dalla strada e provando a rendersi utili nell’attesa dell’arrivo dei medici a bordo dell’ambulanza. «C’era sangue ovunque - racconta un ragazzo che è passato da li pochi minuti dopo l’episodio - i due erano distesi a terra, è stata una scena molto forte».