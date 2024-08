La rapina in un market di Palermo, eseguite due ordinanze di custodia

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due palermitani accusati di avere rapinato un market lo scorso aprile in corso Calatafimi a Palermo.

Per M.A. di 33 anni sono scattati gli arresti domiciliari per M.E. di 32 anni l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Porta Nuova. Lo scorso 17 aprile i due con il volto coperto da mascherine sono entrati nel market di corso Calatafimi. L’uomo di 33 anni ha minacciato il commerciante e portato via 550 euro.

L’arresto è stato compiuto con la collaborazione della questura di Milano visto che il presunto rapinatore si era trasferito nel capoluogo lombardo.