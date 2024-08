Il comandante nazionale dei vigili del fuoco vola a Palermo per ringraziare gli uomini che hanno recuperato i corpi dei dispersi

L’imbarcazione è stata trovata piegata di 90 gradi e inclinata sul fianco destro. Ma integra, con l’albero in alluminio di 75 metri ancora agganciato all’imbarcazione: i vigili hanno divelto una spessa vetrata, che dava su alcuni locali comuni, da cui i sommozzatori hanno fatto ingresso. Una zona opposta alle cabine, vero obiettivo dei soccorsi. «Un’operazione estremamente delicata - fanno sapere dai vigili del fuoco - condotta dai sommozzatori del Corpo nazionale, con il coordinamento della guardia costiera. La profondità, impegnativa, cui stanno lavorando i sommozzatori rende necessario ridurre i tempi di immersione di ciascun team, composto da due unità che si alternano senza soluzione di continuità. Il personale che è intervenuto è composto da 27 sommozzatori, 11 dei quali speleo mentre 8 sono quelli abilitati Dno (decompressione in nitrox), che utilizzano miscele in fase di decompressione che consentono una permanenza maggiore in immersione alla profondità di 50 metri.

Per incontrare e ringraziare il personale per il grande lavoro che sta svolgendo nelle operazioni di ricerca e recupero dei dispersi, è arrivato a Porticello il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio (video sopra), accompagnato dal direttore per l’emergenza Marco Ghimenti e dal prefetto di Palermo Massimo Mariani. Il corpo di Lynch è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco alle 8 di questa mattina e portato a terra. Le immersioni in mare sono iniziate alle prime ore del mattino e stanno proseguendo per la ricerca dell’ultimo disperso.

Il dispositivo di soccorso in mare dei vigili del fuoco oggi è composto da 27 sommozzatori, tra cui 11 speleo e 8 abilitati Dno, che utilizzano miscele in fase di decompressione che consentono una permanenza maggiore in immersione alla profondità.