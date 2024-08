I vertici della banca d'affari Morgan Stanley: «Siamo scioccati e rattristati per la famiglia Bloomer»

«Siamo profondamente scioccati e rattristati da questa tragedia». Così un portavoce di Morgan Stanley, a proposito del naufragio dello yacht Bayesian a Porticello, tra i cui dispersi figura anche Jonathan Bloomer, dal 2018 presidente non esecutivo di Morgan Stanley International. «I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, in particolare la famiglia Bloomer, mentre aspettiamo tutti ulteriori notizie da questa terribile situazione», ha aggiunto il portavoce.

Anche i vertici della società assicurativa Hiscox si uniscono al dispiacere per il naufragio dello yacht Bayesian, tra i cui dispersi figura Jonathan Bloomer, presidente di Hiscox dallo scorso anno. «Siamo profondamente scioccati e rattristati da questo tragico evento. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite, in particolare al nostro presidente Jonathan Bloomer e a sua moglie

Judy, che sono tra i dispersi, e alla loro famiglia in attesa di ulteriori notizie su questa terribile situazione», commenta Aki Hussain, ceo del gruppo assicurativo, in una nota. Bloomer è anche presidente non esecutivo di Morgan Stanley International. Risultano ancora dispersi, oltre a lui e alla moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, l’imprenditore britannico Mike Lynch e la figlia Hanna, il legale di Lynch, Chris Morvillo, e la moglie Nada.