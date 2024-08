Truffa del finto avvocato a Palermo, un'anziana gli consegna duemila euro

Truffa del finto avvocato a Palermo. Un uomo ha chiamato un’anziana dicendo che la figlia aveva avuto un grave incidente. Servivano subito soldi per evitare il carcere al familiare. La truffa, che va avanti e miete vittime nonostante gli spot organizzati per informare i pensionati, è stata messa a segno nei confronti di una signora che abita in via Monte San Calogero, vicino al viale Strasburgo. Temendo conseguenze per la figlia, l’anziana ha consegnato al truffatore duemila euro prelevati da un bancomat in via Oreto e alcuni gioielli. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per risalire all’identità dei truffatori.