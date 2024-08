Riina jr modifica il post e scrive «Buon Ferragosto da Corleone»

Dopo le polemiche, e le conseguenti notizie apparse on line sui siti d’informazione, sui profili di Salvo Riina, sia di Facebook che di Instagram, la scritta «Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone» è stata modificata in «Buon Ferragosto a tutti voi da Corleone».

La giunta di Corleone aveva condannato il post perché via Scorsone, la strada dove abita storicamente la famiglia

Riina, nel 2018 era stata rinominata via Cesare Terranova, il magistrato ucciso dalla mafia insieme al poliziotto Lenin Mancuso.