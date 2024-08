Rompono i finestrini e rubano le valigie dall'auto, brutta avventura per un turista appena arrivato a Palermo

Appena arrivato a Palermo, alle 14 in pieno giorno, parcheggia l'auto, una Jeep Renegade nera, in via Lincoln. Dopo appena un'ora M.M, turista pugliese, in vacanza nel capoluogo, riceve la chiamata dai carabinieri che gli comunicano di avere accertato un furto nella sua auto. Ignoti hanno rotto i finestrini posteriori, quello grande e quello più piccolo. I resti dei vetri in frantumi sono sul marciapiede.

L'uomo si precipita sul posto e vede in che condizioni hanno ridotto la sua auto. Dà un primo sguardo veloce ai sedili posteriori e vede che mancano le valigie che aveva lasciato in auto. Si sono portati via anche un beauty case con l'insulina e l'occorrente per curare il diabete.

«Cercavo un parcheggio coperto – racconta il pugliese M.M – ma alcuni passanti mi hanno detto che potevo lasciare l'auto qui perché non c'è alcun divieto di sosta. Il fatto che fossimo in pieno giorno mi ha rassicurato e invece hanno aperto l'auto e mi hanno rubato tutto.- Abbiamo fatto la denuncia e ora speriamo che le immagini delle telecamere nella via permettano di risalire ai responsabili. Questo è il benvenuto che ho ricevuto appena arrivato in questa città».