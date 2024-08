Partinico, donna muore in ospedale: per il marito è un caso di malasanità

Presunto caso di malasanità all'ospedale di Partinico. Un uomo di 69 anni ha presentato una denuncia ai carabinieri per la morte della moglie di 66 anni avvenuta ieri nella struttura sanitaria in provincia di Palermo.

La paziente era malata oncologica: il marito, dopo il decesso, ha subito chiamato i carabinieri spiegando che le conseguenze fatali sarebbero state provocate da un errore da parte dei medici, forse per la somministrazione di un farmaco che avrebbe provocato una reazione allergica. Ma gli accertamenti sono solo alle prime battute, è certo invece che, dopo la vicenda della signora deceduta all’ospedale di Patti per un'occlusione intestinale scambiata per un’indigestione, si apre ora un nuovo presunto caso di malasanità.

Intanto il corpo della donna è stato sequestrato e trasportato al reparto di medicina legale del Policlinico di Palermo per eseguire l’autopsia come disposto dalla procura. I carabinieri, che hanno avviato le indagini, hanno sequestrato la cartella clinica e nei prossimi giorni saranno eseguiti ulteriori accertamenti.