Palermo, «Venite subito ha una mitragliatrice». Falso allarme: era solo una bottiglia

Panico ieri sera ai Quattro Canti in pieno centro storico a Palermo. Alcuni passanti hanno chiamato terrorizzati il numero delle emergenze 112 avvertendo che c'era una persona che camminava impugnando una mitraglietta. Per fortuna, però, si era trattato di un falso allarme.

In pochi minuti, subito dopo la segnalazione, alcune pattuglie dei carabinieri si sono precipitate sul posto fermando un giovane ucraino di 18 anni che, in effetti, aveva in mano una bottiglia di vetro che riproduceva in tutto e per tutto la forma di quella che era stata erroneamente scambiata per un'arma d'assalto.

Scoperto l'equivoco, nessuna conseguenza per il diciottenne e solo tanta paura per chi stava passeggiando lungo via Maqueda.