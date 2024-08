Balestrate, una turista francese ha denunciato di avere subito violenza sessuale in spiaggia

A Ferragosto un presunto caso di violenza sessuale. Una turista francese di 19 anni ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Partinico che un giovane di 27 anni, nel corso della notte di Ferragosto nella spiaggia di Balestrate, l’avrebbe palpeggiata pesantemente tentando di stuprarla.

La vittima sarebbe riuscita a fuggire dal suo aggressore e a trovare rifugio prima di essere soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Partinico per eseguire alcuni controlli. La turista era ovviamente in stato di choc ma, attraverso il suo racconto e a quello di alcuni testimoni, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del ragazzo che ha dovuto fornire la sua versione che sarà messa a confronto con ciò che hanno visto altre persone in maniera da ricostruire con esattezza quanto è accaduto.