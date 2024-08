Uno sguardo e il rimprovero: poi è rissa, pestato ventenne a Palermo

Probabilmente per uno sguardo di troppo verso una ragazza, in Vucciria, a Palermo, è andata in scena l'ennesima rissa: botte e colpi sferrati con bottiglie di vetro hanno raggiunto due fratelli, uno dei quali finito al pronto soccorso del Policlinico dove a seguito di una tac e controlli di routine i medici hanno riscontrato un trauma cranico, ferite lacerocontuse e lividi sparsi su tutto il corpo. Prognosi nove giorni. L'episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì (11 e 12 agosto) sulla scalinata che dalla via Roma porta in piazzetta Caracciolo, regno degli abusivi del divertimento.

I due ragazzi, poco più che ventenni, intorno all'1 si trovavano in via Roma direzione mercato della Vucciria ma una volta giunti nei pressi delle scale qualcosa è andato storto: forse uno sguardo di troppo ad una ragazza, sta di fatto che uno dei due ragazzi si è ritrovato accerchiato da un branco formato da cinque giovani di origine nord africana, che spesso stazionano proprio lungo gli scalini. Sono volati spintoni, insulti e qualche colpo ma tutto è precipitato quando si è messo in mezzo il secondo ragazzo, intervenuto in soccorso del fratello. Ma ha avuto la peggio.