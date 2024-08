Dimesso dall'ospedale dopo oltre due mesi l'operaio scampato alla strage di Casteldaccia

Trascorrerà il Ferragosto a casa Domenico Viola, l’operaio coinvolto nell’incidente sul lavoro che il 6 maggio scorso costò la vita a cinque suoi colleghi mentre lavoravano nella rete fognaria di Casteldaccia.

Dopo il ricovero al Policlinico, in Rianimazione prima e in Medicina poi, l’uomo era stato trasferito il 21 maggio a Villa delle Ginestre, struttura di riabilitazione dell’Asp di Palermo. «Il paziente - ha spiegato il direttore della Uoc Recupero Riabilitazione funzionale e Neuroriabilitazione dell’Azienda sanitaria del capoluogo, Giorgio Mandalà - ha seguito un lungo percorso di neuroriabilitazione multidisciplinare con l’intervento di diverse figure professionali, come neurologi, fisiatri, fisioterapisti, idrokinesiterapisti e logopedisti. Le risposte sono state pienamente soddisfacenti e questa mattina il paziente è stato dimesso».