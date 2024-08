Blitz antidroga a Palermo, scoperti alla Noce 7 chili mezzo tra hashish e marijuana: un arresto

Blitz antidroga a Palermo. I carabinieri, con il contributo del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e il fiuto del cane Ron, hanno effettuato numerosi controlli nel centro abitato. In particolare, hanno notato uno strano andirivieni da un vicolo nel quartiere Noce. Individuato il luogo particolarmente frequentato, un appartamento al primo piano di una palazzina, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, dove l’indagato, di 55 anni, è stato trovato in possesso di quasi 7,5 chilogrammi tra hashish e marijuana oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo si trova in carcere a Pagliarelli dopo l’udienza di convalida. Lo stupefacente, già parzialmente suddiviso in dosi, che immesso nel mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro è stato sequestrato e inviato al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, per le analisi qualitative e ponderali.