Recuperata l'imbarcazione affondata al largo di Carini dopo il salvataggio di 9 persone

Recuperata l’imbarcazione da diporto di 13 metri affondata nei giorni scorsi nel golfo di Carini con a bordo nove persone salvate dalla guardia costiera. Il natante pare abbia iniziato a imbarcare acqua nella sala macchine. I cinque adulti e quattro bambini sono stati soccorsi dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Terrasini.

Le operazioni di recupero hanno consentito di riportare in superficie lo scafo che si era adagiato a circa 15 metri di profondità. Le operazioni di recupero e rimorchio in un cantiere navale di Cinisi, sono state effettuate da una ditta specializzata. L’intera operazione è stata coordinata dalla capitaneria. I militari hanno verificato che non vi è stato sversamento di sostanze inquinanti in mare. L’imbarcazione è stata rimorchiata, e tirata a secco presso il cantiere navale, dove si potranno compiere le attività per stabilire le effettive cause del sinistro.