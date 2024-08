Un incendio è divampato a Palermo in un magazzino di elettrodomestici in via Molara. Le fiamme hanno danneggiato l’interno del locale e frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie da riparare. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme ed evitato che si propagassero all’edificio. Non ci sono feriti. Sono intervenuti gli agenti di polizia per accertare insieme ai tecnici dei pompieri le cause dell’incendio.