Un incendio è divampato in un appartamento in via Nicola Balcescu, nel quartiere Noce, a Palermo. Le fiamme hanno provocato un intenso fumo che ha avvolto l’abitazione e la palazzina. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in salvo i residenti. Non ci sono feriti né intossicati.