Domato l'incendio al Policlinico di Palermo, a fuoco gruppo di continuità: verifiche sui danni

«L’incendio al gruppo di continuità è stato domato e non si è propagato ad altre aree. La Direzione continuerà la verifica interna già avviata nelle settimane scorse per la revisione completa dei sistemi di alimentazione e sicurezza dell’ospedale. Le batterie del gruppo di continuità che si trovano in un tunnel nell’area verde del Policlinico si sono surriscaldate a causa delle alte temperature. La squadre antincendio dell’ospedale è intervenuta immediatamente e subito dopo i vigili del fuoco. La direzione ringrazia il comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per la tempestività e l’efficienza».

Lo scrive la direzione generale dell’ospedale Policlinico dove questa mattina è divampato un incendio al gruppo di continuità. Adesso si dovrà valutare se il rogo ha avuto conseguenze nei reparti soprattutto quello di rianimazione che deve essere costantemente alimentato.

In fiamme un locale tecnico dove c’è un gruppo di continuità alimentato a batterie all’ospedale Policlinico a Palermo. Le cause del rogo potrebbero essere legate al surriscaldamento della struttura.