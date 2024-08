Palermo, un malore alla guida: sbanda e finisce contro cinque auto parcheggiate

È stato colto da un malore mentre si trovava al volante della sua Hyundai Atos nera e ha perso il controllo, finendo su cinque vetture parcheggiate. È accaduto ieri mattina, intorno alle 11, in via Albiri, a Palermo.

L’uomo, con la sua autovettura nera, era andato a fare la spesa con un amico, un ragazzo di sedici anni, quando si è sentito male e ha perso il controllo del mezzo: «Io stavo guardando le mappe sul cellulare - ha raccontato il passeggero - è successo tutto nel giro di pochi secondi e non ho fatto in tempo a raddrizzare il volante. Lui si è fatto male al ginocchio e alla testa, continuando ad accusare un forte dolore al petto; io invece ho sbattuto la testa nel vetro del finestrino ma non ho avuto ripercussioni per fortuna».

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che con l’aiuto di alcuni agenti hanno estratto l’uomo alla guida, che non riusciva a muoversi. Dopo averlo liberato, i sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, dove però non sono state riscontrate gravi lesioni. Il ragazzo per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Anche nella struttura di via del Vespro i medici non hanno riscontrato nessun trauma grave e il ragazzo è stato dimesso dopo qualche ora di attesa.