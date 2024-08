Bagheria, i funerali di Tonino Nicosia: «Me l’hanno ammazzato», dice la moglie

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono quest’anno a Bagheria sono stati funestati dal tragico incidente mortale in cui, nella notte di sabato, ha perso la vita Tonino Nicosia, 46 anni, mentre stava ritornando dal lavoro. Ieri le esequie nella chiesa di San Pietro in via Mattarella, la più grande di Bagheria, con i suoi 500 posti che non sono bastati a contenere tutti i familiari e gli amici. Molti sono rimasti in piedi durante il rito funebre. Prima di entrare in chiesa, la moglie Maria Vincenza, che teneva stretta una nipotina, diceva con tanta mestizia: «Me lo hanno ammazzato. Adesso la vita per me non sarà più la stessa».

Tonino, ricorrendo l’anniversario di matrimonio, aveva prenotato per i prossimi giorni una vacanza alle Isole Eolie con la sua sposa. Il parroco, don Salvatore Pagano, ha avuto parole di consolazione per la famiglia e il padre Giovanni, che è rimasto in ginocchio davanti alla bara del figlio per tutta la durata della funzione. «La normalità è che un lavoratore ritorni a casa e trovi i suoi cari – ha detto don Pagano – per abbracciarli ed invece questa volta non è stato così. A prescindere da come sono andate le cose, la famiglia ha il diritto di sapere le verità».