Bagheria, muore dopo essere stato sbalzato dalla moto: giallo sulle cause dell'incidente

Incidente mortale ieri sera poco dopo le 22 in via del Fonditore, la strada interna che collega Bagheria con Ficarazzi. A perdere la vita è stato Antonio Nicosia (da tutti conosciuto come Tonino), 46 anni, mentre stava tornando a casa dal lavoro in sella al suo scooter Honda SH 300.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo di 46 anni avrebbe perso il controllo dello scooter cadendo sull’asfalto. A dare l’allarme è stato un passante che ha assistito alla scena e ha chiamato immediatamente i soccorsi anche se il personale dell’ambulanza del 118 giunto sul posto non ha potuto fare nulla per salvare il motociclista.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione radiomobile di Bagheria che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Alcuni amici della vittima hanno avanzato l'ipotesi che Nicosia possa essere stato tamponato da un pirata della strada che poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso.