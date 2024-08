Palermo, il sit-in per Antonio e Stefano Maiorana: «Indagate su un appalto di 40 milioni di euro»

«Vorrei trovare i colpevoli, se ci sono, della scomparsa di mio figlio e di mio marito e capire perché abbiano fatto qualcosa di così orribile. Sono disposta a perdonarli purché si consegnino alla giustizia e paghino lo scotto della loro colpa». L’appello è di Rossella Accardo, l’ex moglie dell’imprenditore Antonio Maiorana, 47 anni, e madre di Stefano, di 22 anni - scomparsi il 3 agosto del 2007 - che ha chiesto al procuratore capo Maurizio de Lucia la riapertura delle indagini sui familiari scomparsi nel corso del sit-in, organizzato ieri mattina in piazza della Memoria, davanti al tribunale.

Una manifestazione, chiamata Progetto Verità, promossa assieme al presidente dell’associazione Vittime dimenticate di mafia, Carmine Mancuso, e al professore Claudio Burgio, referente del parlamento nazionale della legalità. «Vorremmo incontrare il procuratore de Lucia - continua Accardo - non fosse altro perché, in questo momento, sta interrogando tutte le persone che coprivano la latitanza di Matteo Messina Denaro. E poiché mio marito e mio figlio dovevano realizzare in quell’area un albergo da 40 milioni di euro, gli interessi politici e mafiosi su questo appalto dovevano essere alti. Perché escludere che abbiano alzato la testa dicendo no alle bustarelle?».