Palermo, avviati i controlli per gli spazi di vendita nel mercatino di Sferracavallo

Controlli della Polizia municipale di Palermo al mercatino settimanale di Sferracavallo. L'attività, che è stata predisposta dagli uffici del Suap, ha anche lo scopo di riassegnare gli spazi non più occupati dai commercianti e di valutare eventuali riorganizzazioni.

Le verifiche, lungo le vie Pegaso, Proserpina e Terenzio, hanno riguardato una decina di stalli, dove altrettanti commercianti avevano l'autorizzazione al commercio mentre 14 spazi sono risultati liberi. Diversi operatori, all’arrivo degli agenti, si sono allontanati dal mercato.

«I controlli proseguiranno negli altri mercati per migliorare la viabilità e monitorare il corretto svolgimento delle attività. Il personale del Suap, non appena verranno emanate le linee guida ministeriali, procederà alla riassegnazione degli stalli non più occupati al fine di renderli nuovamente disponibili. Stiamo facendo una mappatura precisa degli operatori e soprattutto delle criticità di ogni mercato», ha detto l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

«Polizia Municipale e Suap hanno avviato i controlli dei mercatini rionali per rimettere ordine gli spazi di vendita. Le verifiche, partite da Sferracavallo proseguiranno anche durante la stagione estiva su tutti gli altri mercati della città», ha confermato il comandante della Polizia municipale Angelo Colucciello.