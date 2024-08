Palermo, al giardino della Zisa rubato il sistema per timbrare i cartellini

Ladri scatenati a Palermo e in provincia. Al giardino della Zisa, a Palermo, i hanno portato via il sistema elettronico che rileva le presenze dei dipendenti in servizio nel complesso monumentale. Il colpo è stato denunciato alla polizia dai responsabili della Regione che gestisce la struttura.

I ladri hanno poi danneggiato la vetrina e sono entrati in una pescheria in via Vincenzo Di Marco, in città, portando via i soldi trovati nel registratore di cassa, alcuni prodotti e strumenti per la pesatura del pesce. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.