L’incubo dello stop piomba su Palermo, in provincia scattano i turni per l’acqua

E alla fine anche nei comuni del Palermitano arriva il razionamento coatto: l’acqua nella case solo a orari e in determinati giorni. Siamo, quindi, ai turni. Da ieri riduzione nei rubinetti di Capaci, Torretta, Camporeale, Mezzojuso e Piana degli Albanesi, che pescano da invasi dove ormai si deve prelevare al lumicino per tenere lontani scenari più tragici. A Trappeto, dopo le zone periferiche anche il centro urbano subirà i tagli (da giovedì erogazione dalle 7 alle 21.00, invece che fino a mezzanotte) per effetto del piano anti siccità varato dalla Regione. «Nell’ambito delle misure di mitigazione a carattere emergenziale – scrive Amap -, attuate per fare fronte alla crisi idrica che sta interessando l’intero territorio regionale, ed a seguito di ulteriori riduzioni delle risorse idriche prelevabili dalle fonti di approvvigionamento, si è reso necessario modificare il piano di erogazione idrica in vigore».

Un servizio completo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola oggi