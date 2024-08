Incidente con cinque feriti sull'autostrada per Catania all'altezza dello svincolo per Petralia

Incidente sulla Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo per Petralia Sottana, con cinque feriti. Una vettura è finita sulle barriere metalliche e poi è andata in fiamme. I sanitari hanno soccorso i cinque automobilisti e li hanno trasportati in ospedale.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Buonfornello e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. La circolazione è stata successivamente ripristinata.