I rifiuti in strada a Palermo, nessun accordo con i sindacati su straordinari e doppi turni alla Rap

Niente da fare. Non si torna indietro su straordinari e doppi turni. Tante buone intenzioni, i soldi trovati in calcio d’angolo ma i sindacati della Rap restano fermi sulle posizioni originarie, stravolgendo il tentativo di recuperare, seppur timido e stentato, nella raccolta dei rifiuti a Palermo. La fumata nera emersa dall’incontro-fiume di ieri tra Cisl e Cisal e vertici dell’azienda conferma che i giorni più caldi, sul fronte della sporcizia, hanno ancora da venire. Il segretario generale della Cisl, Dionisio Giordano, lo ha sottolineato sin dalla mattinata: «La città si accorgerà che non siamo più in strada fuori dai turni ordinari». La Rap infatti ha comunicato l’impossibilità di assumere tutti i primi 106 operatori ecologici perché circa 60 candidati rischiano l’esclusione a causa di dichiarazioni false sul possesso dei requisiti, al momento poste a verifica di legittimità degli enti competenti.

L’unica operazione in grado di consentire una svolta, per i sindacati, è proprio l’assunzione di autisti e operai, secondo le previsioni del piano industriale del presidente, Giuseppe Todaro: entro il 2024 circa 370 operatori e un centinaio di autisti. Il parco mezzi della raccolta indifferenziata è in condizioni raccapriccianti, mentre paradossalmente i 130 nuovissimi mezzi della differenziata sono fermi in autoparco proprio per mancanza di personale. «Il carattere di emergenzialità non si affronta chiedendo all’azienda di proseguire con accordi che penalizzano il bilancio della Rap e non risolvono il problema della raccolta - scrivono Cisl e Cisal nella nota diffusa in serata -. Ribadiamo la necessità urgente di fare assunzioni e di ricapitalizzare l’azienda, alla quale nel biennio 2022-2023 sono state sottratte risorse dai Pef (piano economico finanziario, ndr) Tari pari a 11,5 milioni, guarda caso la perdita registrata dalla società, che ammonta a circa 10 milioni. Riconosciamo l’impegno dell’Amministrazione Lagalla ma se lo spartiacque individuato è il 31 dicembre, senza mezzi e senza personale è già chiaro che lo scenario non potrà essere modificato». Oggi si replica con l’incontro dal sindaco.