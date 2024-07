Cassonetti pieni e dati alle fiamme, l’assedio dell’emergenza rifiuti a Palermo

Incendi di rifiuti allo Zen a Palermo, nella notte tra martedì e mercoledì (30 e 31 luglio). Il quartiere invaso dalla spazzatura non raccolta per l’ennesima emergenza scoppiata nel capoluogo è stato al centro di un’intensa attività da parte dei vigili del fuoco. Per tutta la notte diversi i roghi appiccati alle cataste di spazzatura che si sono accumulate in questi ultimi giorni.

I pompieri hanno dovuto spegnere diversi incendi che hanno provocato colonne di fumo maleodorante che ha avvolto le strade. L’emergenza rifiuti nel capoluogo resta grave. L’amministrazione sta pensando di utilizzare diverse ditte private per ripulire le strade dopo che ieri i sindacati hanno dichiarato di non volere effettuare i doppi turni.